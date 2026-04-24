全国から厳選した食を取り扱うバイヤーに自慢の味を売り込みます。能登半島地震で影響を受けた企業をはじめ県内企業の販路拡大を後押しする商談会が24日金沢で開かれました。出席者「よろしくお願いします」この商談会は、全国に支店を持ち多くのバイヤーとも取引がある商工中金や地元の銀行が開いたものです。24日は全国の小売店とのパイプが強い千葉県の五味商店と久世福商店のブランドを展開する長野県のサンクゼールがバイヤー