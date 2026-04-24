24日の県内は、各地で雲が広がり、雨が降る時間帯もありました。そんな中、種子島の海水浴場で一足早い海開きがあり地元の小学生が初泳ぎを楽しみました。曇り空の中、西之表市の浦田海水浴場では、一足早い海開きが行われました。地元の国上小学校の児童7人が一斉に白い砂浜を駆け抜け、海に飛び込みました。24日の西之表市の最高気温は19.8℃。4月上旬並みの気温で海はまだ少し冷たい様子でした。子どもたちは寒そうにしな