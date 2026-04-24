子どもたちに環境保全の大切さを学んでもらおうと金沢市の浅野川では24日、園児らによる稚アユの放流が行われました。記者リポート「稚アユの放流が今年もここ、浅野川で行われます」稚鮎の放流は金沢漁業協同組合が1951年から続けていて、今年で76回目となります。24日はひがしあさかわこども園の園児14人が参加し、体長およそ8センチの稚アユを浅野川に放流しました。およそ５０００匹のアユを放流、子どもは「おおきくなあれ」