テレビ東京は、元サッカー日本代表でタレントの前園真聖（52）が同局の番組のロケ中に負傷したことを受け、事故の経緯や発生原因、再発防止策をまとめた。【写真】ベッドの上で笑顔…ロケで全治半年の負傷した前園真聖同局は事故を受け、外部の法律事務所の協力を得て制作スタッフ・出演者ら計14人の関係者から弁護士によるヒアリング調査を実施。この結果判明した事故の経緯、発生原因、今後の再発防止策をまとめた。事故は