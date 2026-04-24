◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２４日・横浜）巨人・田中将大投手（３７）の“超遅球”に敵地・ハマスタがどよめいた。今季３勝目を目指して先発。大城卓三捕手と１軍では初めてバッテリーを組み、初回は無失点で立ち上がった。続く２回、無死一塁で迎えた度会への２球目に９５キロの超スローカーブでストライクを奪った。相手の虚を突く投球術で追い込むと、最後は１４６キロの直球で二ゴロ。ベテランの技が光った。