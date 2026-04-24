日本高野連は24日の理事会で、導入が議論されている7イニング制についての意見交換会を5月30日、6月6日に大阪市内で開くことを決めた。今春の選抜大会を制した大阪桐蔭の西谷浩一監督や仙台育英（宮城）の須江航監督、元日本代表監督の栗山英樹さんら球界関係者のほか、柔道女子の五輪金メダリストで日本オリンピック委員会（JOC）理事の谷本歩実さんや医師が参加する。日本高野連理事らで構成した「7イニング制等高校野球の