ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は24日、予選ラストの4日目が開催された。平田忠則（49＝福岡）は1、2号艇の4日目を連勝。3日目終了時点で得点率33位タイと追い込まれたが、15位で準優入りを決めた。「早いなと思ってドキドキして、1マークを若干漏らした」と話す5Rはコンマ01のタッチスタートに。チルト3度で臨んだ初日は不発。2日目以降はマイナスに下げて調整に励んだ。「持つべきもの