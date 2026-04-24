ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、開業25周年を迎え、夏のナイト・エンターテイメントを一新するイベント「ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜」(7月1日〜8月26日)を開催することを発表した。本イベントは、夜のパーク全体を舞台に展開される“夜祭り”がテーマ。光り輝くネオン演出の中で、びしょ濡れ演出のダンスショーやストリート・パフォーマンス、屋台感覚のフード、カーニバルゲームなどを