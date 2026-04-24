ファミリーマートが4月23日、人気ワイン漫画『神の雫』とのコラボレーションワインの発表会・全種テイスティング会を都内で開催した。完売続出で「幻」となっていた「ジスト グランレゼルバ」「ジスト レゼルバ バレルセレクテッド」の2種が、4月28日ら全国のファミリーマート酒類取扱店 約1万5,800店で復活発売される。ファミリーマートが人気ワイン漫画『神の雫』とのコラボレーションワインの発表会を開催これにより、2023年か