やさしくて懐かしい甘さの「サクぽふん ミルクシュガー」を実食！まずご紹介するのは、2026年4月27日（月）から期間限定で登場する新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」。台湾ドーナツをヒントに開発された商品で、軽やかな口当たりのドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの液をつけてフライすることで、外側の「サクサク」食感を実現しています。そこに軽やかな生地の「ぽふん」食感が合わさることで生まれる、新しい食感体