ファミリーマートは28日、ワイン漫画『神の雫』とコラボレーションしたワイン「ジスト グランレゼルバ」(税込1399円)と「同 レゼルバ バレルセレクテッド」(税込1199円)の2種を再販する。販売はファミリーマートの酒類取扱店1万5800店。同社のワインで記録的な売上となった商品で長らく完売状態が続いていた。また、シリーズ初のハイボール缶も投入する。酒類市場は横ばいで推移し、2026年度の市場規模は3兆3200万円になる見込みだ