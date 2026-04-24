【学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏】 5月14日より展開予定 BANDAI SPIRITSは、プライズフィギュア「学園アイドルマスター ESPRESTO-Accent green-紫雲清夏」を5月14日より展開する。 本景品は「学園アイドルマスター」よりアイドル「紫雲清夏」をプライズフィギュア化したもの。「初」衣装姿で立体化され、ダンサブルな衣装に活発なポーズが表