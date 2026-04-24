【THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA】 開催期間：5月29日～7月5日 開催時間 平日：11時～19時 土日祝：10時～19時 （各日共に最終入館は18時30分） 会場：新潟市マンガ・アニメ情報館 万代シテイBP2 1階 BANDAI SPIRITSは、イベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in NIIGATA」を5月29日より開催することを発表した。開催期