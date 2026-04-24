八十二長野銀行は24日の取締役会で、樋代章平副頭取を新たな頭取とする人事を内定しました。樋代章平副頭取「樋代でございます。よろしくお願いいたします」八十二長野銀行の新しい頭取に内定した樋代章平さんは、県内出身の61歳。1988年に合併前の旧八十二銀行に入行し、現在は副頭取を務めています。今年1月に誕生した八十二長野銀行の頭取が交代するのは初めてで、松下正樹頭取は会長に就任します。樋代章平副頭取「アメリカも