２１日、香江茗苑を見学する武夷学院の学生。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山4月24日】中国福建省武夷山市の武夷学院で観光やホテル管理を学ぶ学生らが21日、文化と自然の価値を併せ持つ「世界複合遺産」に登録されている武夷山を訪れ、実地研修を行った。茶文化を紹介する施設「香江茗苑」では武夷岩茶の製造技術や茶産業と観光の融合発展の状況を見学し、お茶を用いた接客や実演を体験。南源嶺民宿村では宿泊