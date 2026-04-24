タレントのミッツ・マングローブ（51）が24日、金曜MCを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、まさかの“だだスベリ”経験を告白した。番組のアンケートテーマは「信じられないくらいスベったことが…」。ミッツは「スベったというよりも、仙台で営業でドサ回りしていた時に、マツコ（・デラックス）さんと2人でショーをやって、ホント、ドンズベリしたの」と打ち明けた。仙台市内のクラブで行われ