日本高校野球連盟は２４日、宝馨（たからかおる）会長（６９）が「一身上の都合」を理由に辞任したと発表した。同連盟は宝氏に対し「高校野球の理念に反する（行為の）内容が確認された」として同日付で厳重注意。会長が厳重注意を受けて任期途中で辞任するのは初めてという。後任には北村聡副会長（６９）が就いた。同連盟によると、４月に宝氏に関する事案の情報提供があり、聞き取り調査で宝氏が事案について認めるなどした