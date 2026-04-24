日本高野連は24日、大阪市内で理事会を開き、導入を検討する7回制について5月30日と6月6日に意見交換会を実施することを発表した。元日本ハム監督、元侍ジャパン監督の栗山英樹氏、大阪桐蔭の西谷浩一監督、仙台育英（宮城）の須江航監督、鳥栖工（佐賀）の大坪慎一監督、掛川西（静岡）の大石卓哉監督らが出席する予定。高校野球の転機となり得るテーマについて、じかに語り合う場が用意された。7回制の意義を周知したい日本