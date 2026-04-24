中国公演産業協会と映画産業データサイト「灯塔専業版」はこのほど開催された中国公演交易会のライブ市場をテーマとしたフォーラムで、「構造高度化、エコシステム拡張――2025年ライブコンサート市場分析報告」を共同で発表した。それによると、2025年の大型コンサートは高度成長傾向を保ち、興行収入と観客数がいずれも過去最高を更新した。興行収入は前年比13．7％増の295億5800万元（約6800億円）に上り、観客数は同30．8％増