100万円はどう分けるのが正解？100万円ある場合、定期預金のほうがお得に感じる一方で、「ある程度は普通預金にも入れておきたい」と悩む人は少なくありません。では、定期預金と普通預金はどのように分けて預けるのがよいのでしょうか。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。結論からいうと、定期預金と普通預金の分け方に「これが正解」というものはありません。大切なのは、自分の生活やお金の使い方に合った分け方をすること