日本三景「松島」の素晴らしい絶景を一望できる場所に湧き出す松島温泉は、2007年の掘削成功を経て、2008年夏に誕生しました。こちらの源泉は「太古天泉」と呼ばれており、地下1500メートルもの深くから湧き出す恵みの湯です。数億年前の雨水が長い年月をかけて地熱で温められ、現代に届けられたロマンあふれる温泉として親しまれています。泉質は単純温泉、塩化物泉、硫酸塩泉の3種があり、神経痛、筋肉痛、冷え性、疲労回復など