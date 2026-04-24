3月にカーリング女子チーム「ロコ・ソラーレ」を退団し、カナダでプロとして活動している吉田知那美選手は4月24日、自身のInstagramを更新。新しい宣材写真を披露しました。【写真】吉田知那美の新しい宣材写真「やっぱりちなみちゃんスマイル最強」吉田選手は「一回きりの人生で、そう幾度とあるわけではない御愛でたい門出なので、新しい宣材写真は大切な友人にお願いして撮ってもらいました」とつづり、3枚の写真を投稿。「人と