Everlastが、8年ぶりとなるニューアルバム『Embers to Ashes』を8月28日にリリースする。 （関連：【画像】Everlast、「My Hollywood」ジャケット写真） Everlastは、西海岸ヒップホップの礎を築いたクルー RHYME SYNDICATEや、「Jump Around」で世界的ヒットを記録したHouse of Painのメンバーとしても知られるシンガーソングライター／ラッパー。ソロ転向後はアルバム『Whitey