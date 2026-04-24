鳥海ブルーラインがきょう開通しました。 【写真を見る】景色に感激！ 鳥海ブルーラインが開通遊佐町と秋田県を結ぶ全長約35キロメートルの山岳観光道路（山形） 鳥海ブルーラインは、山形県遊佐町と秋田県を結ぶ全長およそ３５キロメートルの山岳観光道路です。 開通になった鳥海ブルーラインをそのまま登っていき、秋田側の鳥海山５合目に位置するのが鳥海鉾立ビジターセンタ