◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(24日、横浜スタジアム)巨人の大城卓三選手が自打球で膝を痛め、ベンチ裏で治療を行いました。1回ウラにDeNA三森大貴選手の盗塁を阻止する強肩を披露した大城卓三選手。2回1アウトから第1打席を迎えると、カウント2-2からの6球目を捉えた打球が自身の右膝に直撃。そのまま倒れ込むと、顔をしかめ、しばらく動けず。その後足を引きずりながらトレーナーとともにベンチ裏へ下がりました。約2分後、治