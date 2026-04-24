日本高野連は24日、大阪市内で理事会を開き、高校野球の全国大会（選抜、夏の甲子園、明治神宮大会）で、今夏の甲子園からビデオ検証を導入することを決めた。同制度は審判員によって下された判定を映像で検証するもの。同連盟が昨年設置した「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」で「全国大会で採用すべき」と提言があり、関係各所の協力が得られた段階で審議する方針を固めていた。また、全日本大学野球連盟においても