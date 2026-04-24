日本高野連は２４日、宝馨会長が「一身上の都合」で辞任届の提出があり、同日付の理事会で受理したと発表した。北村聡副会長を後任の会長として選出した。任期は次期会長が決まるまでで、長くても来年５月。今月、宝会長に関する情報が届き、連盟で事実関係を進めたところ、審議委員会で審議すべき内容が確認されたため、厳重注意措置となったという。詳細については「関係者の名誉やプライバシーに関わるため公表を差し控えさ