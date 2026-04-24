ボートレース宮島のプレミアムG1「第27回マスターズチャンピオン」は24日、予選ラストの4日目が開催された。史上初の“マスターズ連覇”を狙った森高一真（47＝香川）が、（結果的に）2着条件だった1号艇の6Rで4着に敗れて予選敗退。1走目1着で幸先良く滑り出したが、準優にもたどりつけなかった。「残念。スタートやな。起こし方をミスした。それにコーナーも滑って流れている感じ。合っていなかったな」3コースの君島秀