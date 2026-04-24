「マスターズチャンピオン・プレミアムＧ１」（２４日、宮島）瓜生正義（５０）＝福岡・７６期・Ａ１＝の気配が急上昇した。４日目４Ｒは５コースから華麗にまくり差して１着。１１Ｒはインから危なげなく押し切り、前日の得点率６位タイから２位までアップさせて準優絶好枠をたぐり寄せた。「あまりにも乗れなかったし、押しがなかったので、ペラのベースを変えた。総合的にベストの状態だと思う」とニンマリ。まずは若