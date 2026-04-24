抜群の歌唱力と透明感のある歌声で聴く者を魅了し続ける石川ひとみが、今なお愛され続ける名曲「まちぶせ」の発売45周年を記念して、7月26日、ビルボードライブ大阪に登場。1981年にリリースされた本作のアニバーサリーを記念して、今年「まちぶせ」45回転アナログ盤のリリースや80年代の楽曲を中心に行われた、24年のプレミアムライブDVDの発売など積極的な活動を続けている。そんな石川が、今回ストリングスを中心とした特別