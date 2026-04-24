ソロデビュー50周年を迎える矢野顕子が今年もビルボードライブ大阪に登場！しかも8月18、19日の2デイズだ。1976年の「JAPANESEGIRL」発表以来、ジャズをベースにした自在な音楽性や独自の視点から紡ぎだされる詞、そしてそのオリジナリティを決定づける歌声で、日本の音楽シーンにおいて常にボーダーレスかつオンリーワンの存在であり続けて来た矢野。今回は最も信頼するウィル・リー（Ba）、クリス・パーカー（Dr）との黄金