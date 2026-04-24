消火活動が続く岩手県の大槌町から高柳アナウンサーの報告です。岩手県の大槌町から中継でお伝えをしていきます。こちら高台なんですが、この1時間ほどで先ほどまで見えていた画面左側の山が煙の風向きが変わったことによって全く見えなくなりました。赤い屋根の建物や火がくすぶっている様子も確認できたのですが、今は全く見えません。そして、私の後ろにかろうじて見える山の中腹あたりには、赤色灯を灯した消防車、消防隊がい