【プノンペン共同】カンボジア司法当局が24日までに、オンライン詐欺事件に絡んで日本人の男5人と中国人の男3人を拘束し、起訴していたことが当局への取材で分かった。在カンボジアの日本大使館も5人の拘束と起訴を確認した。カンボジア当局が国外退去処分にせず、自国で訴追するのは異例。事件で主導的な役割を担っていたことが影響した可能性がある。起訴内容によると、8人は2〜4月、プノンペンの集合住宅の部屋でオンライ