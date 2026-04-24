トヨタ自動車系列の自動車部品工場で2人が死傷した爆発事故で、担当者3人が書類送検されました。 【写真を見る】2人死傷の爆発事故 日常的に点検怠り…｢正常｣とウソの報告 担当者3人を書類送検 トヨタ自動車系列のばねメーカー｢中央発條｣ 去年3月、豊田市にあるトヨタ自動車系列のばねメーカー「中央発條」の藤岡工場で集じん機が爆発し、男性従業員1人が死亡、1人が軽いけがをしました。 日常的に点検