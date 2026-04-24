こどもの国線で臨時運行される「８５００系」（東急電鉄提供）２０２３年に引退した東急電鉄の旧型電車「８５００系」が５月の大型連休中、こどもの国線で復活運転する。屋外施設「こどもの国」（横浜市青葉区）への来場者輸送を兼ね、「ちょっと前の東急線」を再現する。８５００系は１９７５年にデビューし、計４００両が田園都市線を中心に活躍した。ステンレス車体の波形模様に特徴があり、７６年には鉄道友の会の「ローレ