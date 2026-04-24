女優の黒島結菜が２４日、大阪府・門真市内でＦＭ大阪公開収録に参加し、主演映画「未来」（５月８日公開、瀬々敬久監督）への思いを語った。湊かなえ氏の同名小説の実写化。主人公だけでなく、登場する人物それぞれが苦悩を抱えている本作。最初に原作を読んだ黒島は「すごい苦しくて辛い描写が多い。読み進めるのが大変だったんですけど、でも私が知らないだけで、こういった生活が日常にあるんだなっていうのをすごいヒリヒ