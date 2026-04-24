日本高野盟は２４日、大阪市内で第２回理事会を開催し、宝馨会長の辞任を発表した。２４日付で「一身上の都合」を理由として辞任届の提出があり、この日の理事会で受理した。北村聡副会長（６９）を後任の会長として選出した。今月、宝会長に関する情報が届き、日本高野連で事実確認を進めたところ、審議委員会で審議すべき内容が確認されたため、この日の午前１１時から第２回全体審議委員会を開催し、寶会長に対して厳重注意