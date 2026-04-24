攻略POINT 【前走着順と当日人気】前走１着馬は上位人気で買い 前走着順別を見ると、［5・4・3・51］と勝利数・連対数トップの前走１着馬。 さらに掘り下げると、前走１勝クラスの１着馬が［4・2・0・16］で、当日①～④人気だと［3・2・0・10］と信頼度アップ。 未勝利組は［0・2・3・30］だが、当日①～⑤人気だと［0・1・2・6］と狙える。 【前走脚質・上がり３ハロン】先行から差し