『週刊SPA! 4月28日号』は4月21日に発売！ このあと、どうする？：るか 短編小説集『たとえ軽トラが突っ込んでも僕たちは恋をやめない』で知られる作家・加藤よしきが書き下ろしたシナリオに、「ミスSPA!2025」グランプリのるかが挑んだ。 るか ©撮影／青山裕企ヘアメイク／北川香菜実スタイリング／菊地文子 物語の舞台は高円寺。馴染みの居酒屋で出会った「飲み友達の彼女」との、言