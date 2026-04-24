英ＤＭＰインフレ調査（４月）１年インフレ率予想は４．０％（前回３．５％） 英ＤＭＰインフレ調査（４月） １年インフレ率予想は４．０％、３月の３．５％から上昇 ３カ月販売価格予想は３．８％、３月の３．５％から上昇