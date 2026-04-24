まもなく始まるゴールデンウィーク。NEXCO中日本によりますと、行楽地などへ出かける車で10キロ以上の渋滞が複数箇所で予測されています。 【写真を見る】渋滞はなぜ発生する？専門家に聞く 最大12連休のGW “10キロ以上の渋滞”複数箇所で予測 おすすめの時間帯は？ NEXCO中日本のホームページで、高速道路ドライブアドバイザーの花田大輝さんが解説する、今年のゴールデンウィーク