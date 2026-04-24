１８日、閬中古城で披露されたパフォーマンス。（南充＝新華社記者／任冠金）【新華社南充4月24日】中国四川省南充市の閬中（ろうちゅう）古城で18日、漢民族の伝統衣装をテーマにしたイベント「2026閬中漢服紀」が最高潮を迎えた。甲冑（かっちゅう）製作のライブ配信や大規模な漢服パレード、演劇公演などが行われ、全国各地から集まった漢服愛好家や観光客が伝統文化の魅力に触れた。市内の観光開発など