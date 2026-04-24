俳優の窪塚洋介（46）の妻で、起業家でユーチューバーの“PINKY”こと窪塚優香さん（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男で俳優の窪塚愛流（22）も交えた親子ショットを公開した。「GU Mother's Day家族で出演させていただきました」と記し、洋介、愛流に囲まれた家族ショットを公開した。「2枚目の息子とのリンクコーデは少しの照れくささと、それ以上の喜び」とも記し、愛流とのツーショットも披露。「服を揃