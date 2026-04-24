宝馨会長日本高野連は24日、宝馨会長（69）が辞任し、北村聡副会長（69）が後任に選ばれたと発表した。大阪市内で開いた理事会で決まった。来年5月までが任期だった宝会長に関し、審議委員会で審議すべき内容の事案が今月発覚したという。同会長は理事会に「一身上の都合」として辞任届を提出し、受理された。日本高野連は24日の審議委員会で、日本学生野球憲章に基づいて厳重注意措置とした。高野連は内容について「関係者