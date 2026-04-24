２４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比２６円４４銭（０・０６％）高の４万７５２７円４３銭だった。４日ぶりに上昇した。３３３銘柄のうち、４割超にあたる１４９銘柄が値上がりした。日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５７５円９５銭（０・９７％）高の５万９７１６円１８銭だった。２２日に記録した最高値（５万９５８５円８６銭）を２日ぶりに更新した。市場では