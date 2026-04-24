鳥取県警本部＝2020年10月鳥取県警は24日、駐在所勤務中に虚偽の巡回を約2千件報告するなどの不適切な行為があったとして、警察署所属の60代男性警部補を停職1カ月の懲戒処分にした。県警監察課によると、警部補は2024年1月1日〜25年12月23日、実際は行っていない巡回約2千件の虚偽の報告をした。実施が確認できたのは数回のみだった。他にも、トイレに行く際に拳銃をソファに放置したり、勤務中に私用のスマートフォンで動