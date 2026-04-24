ウェブ会議システム「Zoom」のロゴで商標権を侵害されたとして、音楽用電子機器メーカーがZoomの運営会社を訴えた裁判で、東京地裁はおよそ1億6600万円の賠償を命じました。東京・千代田区にある音楽用電子機器メーカー「ズーム」は、ウェブ会議システム「Zoom」で自社のものと酷似したロゴを使用され商標権を侵害されたと主張し、アメリカの運営会社を相手に裁判を起こしています。24日、東京地裁は判決で「アルファベットの文字