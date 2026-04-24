“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが4月23日に更新され、新しいヘアスタイルが披露されました。 【写真を見る】【 ののちゃん 】村方乃々佳さんおかっぱの新ヘアスタイルを披露「やってみたかったおかっぱ頭に大喜び」投稿では「髪を切りました」と綴られ、前髪をパッツンと切りそろえたボブのおかっぱスタイルで、ガッツポーズを決めるののちゃんの画像を公開。 24日