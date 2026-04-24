◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーヤクルト(24日、バンテリンドーム)中日が2回、ボスラー選手の今季第1号ソロで先制しました。中日の先発は柳裕也投手。初回から味方のエラーなどでランナーを背負うも、好守備にも助けられ無失点にしのぎます。さらに2回には先頭からの連打で無死1、2塁のピンチを招くも、無失点に抑える粘投を見せました。すると2回には待望の一発。対するヤクルトの先発・松本健吾投手の前に、1アウトでボスラー選手