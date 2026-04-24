ANA国内線には大きな転換点が訪れます。2026年5月19日搭乗分より、国内線運賃体系が大幅にリニューアルされます。これまでの「ANA SUPER VALUE」などの名称から、国際線基準の「シンプル」「スタンダード」「フレックス」という3つのカテゴリーへ刷新。あわせて座席クラスの名称も「エコノミークラス」「ファーストクラス（旧プレミアムクラス）」へと変更されます。このリニューアルを記念し、ANAでは2026年4月24日から30日まで、